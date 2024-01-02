В некоторых случаях разницу заметить действительно очень сложно

Xiaomi представила свой первый автомобиль Speed Ultra 7, но отзывы общественности о его дизайне оказались разделенными. Некоторые пользователи заметили сходства с моделями других производителей. Например, фронтальная часть Speed Ultra 7 сильно напоминает McLaren 720S, особенно форму фар и даже структуру лидара, которая аналогична воздухозаборнику McLaren. Сбоку обнаруживаются схожести с электрокаром Porsche Taycan, чего не упустил глава Xiaomi, сравнив свой автомобиль с этой моделью. Сзади также можно увидеть элементы, схожие с Lincoln MKZ.

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Не смотря на визуальные ассоциации с другими марками, Xiaomi утверждает, что полностью самостоятельно разработала электродвигатели для своего автомобиля. В топовой версии устройства заявлена рекордная частота вращения вала – 27 200 оборотов в минуту. Кроме того, компания сотрудничала с CATL для создания аккумуляторных батарей и разработала свою собственную архитектуру EV Modena.

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Однако, несмотря на обширные детали по техническим характеристикам, данные о старте продаж и ценах Xiaomi SU7 пока остаются неопределенными.