Компания Honor представила смартфон Honor X50 Pro и сразу же запустила его продажи на официальном сайте

Honor представила новый смартфон, Honor X50 Pro, и уже запустила его продажи на официальном сайте. Этот ультрасовременный аппарат обладает внушительными характеристиками, начиная от 6,78-дюймового AMOLED-экрана с разрешением 2652x1200 пикселей, поддержкой частоты обновления 120 Гц и внушительной частотой ШИМ в 1920 Гц, а также способностью отображать 1,07 миллиарда цветов.

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Сердцем Honor X50 Pro является мощный процессор Snapdragon 8+ Gen 1, сопровождаемый 12 ГБ оперативной памяти и внутренним хранилищем на 256 ГБ. Это обеспечивает высочайшую производительность и обширные возможности для хранения данных.

Для тех, кто увлечен фотографией и видеосъемкой, смартфон предлагает внушительную двойную камеру с основным сенсором на 108 Мп и вторичным 2-мегапиксельным сенсором. Фронтальная камера оснащена 8 Мп разрешением.

Батарея смартфона, емкостью 5800 мАч, обещает продолжительное время автономной работы. В комплекте идет стандартное зарядное устройство на 11 В / 3,2 А. Также в устройстве реализованы технологии, направленные на обеспечение долговечности аккумулятора.

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С учетом всех этих функций, цена Honor X50 Pro оценивается в $393, что представляется разумным вложением, учитывая его выдающиеся технические характеристики и возможности.