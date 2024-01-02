Недавно к хитовой RPG выпустили патч 4.3, который не только привнёс в неё новый контент, но ещё и увеличил системные требования

На прошлой неделе вышел долгожданный патч 4.3 для Genshin Impact, обещавший не только новый контент, но и повышение требований к системе. Однако радость игроков быстро омрачилась, когда они узнали, что обновление увеличило системные требования и требует наличие процессора с поддержкой технологии SSE 4.2. Это стало серьезным ударом для тех, кто использует слабые компьютеры, поскольку теперь им стало невозможно запустить Genshin Impact.

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Разработчики компании miHoYo оперативно отреагировали на волнение в сообществе и заверили игроков, что они уже работают над решением проблемы оптимизации. В своем обращении к игровому сообществу они выразили понимание ситуации и обещали предпринять необходимые шаги для восстановления доступа к игре. Однако в данный момент разработчики советуют тем, кто столкнулся с проблемой запуска, воспользоваться другим устройством или платформой для игры в Genshin Impact. Игровое сообщество ожидает скорого решения этой неприятной ситуации, надеясь, что оптимизация будет проведена так, чтобы удовлетворить требования всех игроков.