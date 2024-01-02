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Nata15
По информации инсайдеров в смартфонах появятся «взрослые» сенсоры камер Micro 4:3
Они, по заверению инсайдеров, уже находятся в разработке и смогут заметно улучшить качество съёмки на мобильных устройствах — пусть и ценой «дизайнерских» потерь

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В сети Weibo появилась информация о потенциальном внедрении в смартфоны датчиков Micro Four Thirds, что, по словам инсайдеров, может существенно улучшить качество фотосъемки на мобильных устройствах. Согласно неофициальным данным, на данный момент разрабатываются четыре решения: датчики с различным разрешением и техническими характеристиками от ведущих производителей, таких как Samsung и Sony.

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Тем не менее, стоит отметить, что Micro Four Thirds — формат оптического датчика, на треть превосходящий размеры существующих в смартфонах. В связи с этим возникает вопрос о том, как производителям удастся интегрировать более крупные датчики в относительно компактные мобильные устройства без значительных изменений в дизайне или увеличения размеров корпуса.

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С одной стороны, использование Micro Four Thirds может привести к улучшению светочувствительности, что обеспечит более качественные снимки при недостаточном освещении. С другой стороны, это может потребовать жертв в дизайне или габаритах, что стоит учесть при ожидании этих инноваций на рынке смартфонов. На данный момент нет подтвержденной информации о том, в каких устройствах и когда появятся камеры с новыми датчиками.

#новости #техника
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