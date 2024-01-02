Оба бренда подтвердили наличие новых CPU в своих будущих портативных консолях и намекнули на их скорый выпуск

Недавно стало известно, что AyaNeo и GPD первыми представили публике портативные устройства, оснащенные процессорами AMD Ryzen 8000. Эти новинки обещают предложить игровой опыт на высоком уровне. Компания AyaNeo представит консоль AyaNeo Flip, которая будет доступна в двух вариантах: с QWERTY-клавиатурой или с дополнительным небольшим дисплеем вместо неё. В зависимости от выбранной конфигурации, устройство будет оснащено процессором AMD Ryzen 7 7840U или Ryzen 7 8840U. Следует отметить, что этот гибкий подход к дизайну консоли предоставит пользователям больше вариантов.

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С другой стороны, GPD также внедряет аналогичные чипы AMD Ryzen 8000 в свою портативную консоль Win Mini. По доступным рендерам можно судить, что устройство получит не только клавиатуру, но и встроенные элементы геймпада, что дополнительно расширит возможности игр.

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Официальные даты анонсов пока неизвестны, но согласно сетевым источникам, ожидается, что GPD Win Mini появится в продаже в январе. А консоль AyaNeo Flip от AyaNeo предполагается к выпуску в начале 2024 года. Пользователи с нетерпением ждут дополнительных деталей и подробностей, чтобы более полно понять, как эти инновационные устройства изменят ландшафт портативных игровых консолей.