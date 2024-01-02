По сведениям инсайдеров, Microsoft готовит к выпуску ноутбук Surface Laptop 6, который будет позиционироваться как конкурент MacBook Air

Microsoft готовит к выходу Surface Laptop 6, который по замыслу станет прямым конкурентом MacBook Air. По сведениям инсайдеров, ноутбук обещает внушительные характеристики, включая мощные процессоры Intel 14-го поколения и Qualcomm X, а также выделенный модуль искусственного интеллекта (ИИ), что придает ему статус "первого настоящего компьютера Microsoft с ИИ".

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Интересно, что устройство получит аппаратную кнопку для запуска Microsoft Copilot, и версии с ARM-чипами будут биться за внимание пользователей благодаря впечатляющей автономности, высокой производительности и широким функциям безопасности. Предварительно известно, что Surface Laptop 6 будет иметь дисплей с тонкими рамками (13,8 и 15 дюймов), а также разнообразный набор интерфейсных портов, включая USB Type-A.

Одновременно с этим Microsoft готовит к выпуску планшет Surface Pro 10, о котором, правда, известно меньше. Тем не менее, предварительные данные обещают новые цвета корпуса, экран с поддержкой HDR и антибликовым покрытием, две версии матрицы с разным разрешением, а также новый чехол с клавиатурой и кнопкой Copilot. Модуль NFC и веб-камера с широким углом обзора дополнят функционал устройства.

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Презентация новинок Microsoft запланирована на 2024 год, однако на данный момент официальной информации о ценах нет. Эти шаги компании говорят о стремлении не только к конкуренции, но и к инновациям, посредством внедрения современных технологий и функций в свои продукты.