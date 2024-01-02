Современные автомобили ведущих мировых автопроизводителей оснащены множеством продвинутых технологий и функций. Как оказалось, некоторые из них разработаны относительно небольшими южнокорейскими стартапами, о которых едва ли кто-то слышал

Несколько малоизвестных южнокорейских стартапов активно участвуют в создании инновационных решений для ведущих мировых автопроизводителей. Одним из примеров стал стартап PiQuant, который разработал уникальную технологию измерения концентрации алкоголя через палец. Это решение призвано снизить случаи вождения в нетрезвом состоянии, автоматически переводя автомобиль в автономный режим при запуске с помощью кнопки зажигания.

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JD Solution, в сотрудничестве с Mercedes-Benz, представила инновацию в виде независимой звуковой зоны для автомобилей. Используя направленную акустику, эта технология направляет звук в определенном направлении, передавая важные сообщения, такие как инструкции по навигации и музыку.

BMW, сотрудничая с Seoul Robotics, внедрил инфраструктурное решение для автономного вождения на своем заводе в Дингольфинге. Вместо установки LiDAR-датчиков на автомобили, они размещаются на окружающих объектах, что представляет собой инновационный подход.

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Кроме того, Epikar предоставляет BMW в Корее решение Dealer Management Solution (DMS), включающее Test Drive Solution для автоматизации процессов тест-драйва и Intelligent Workshop System для управления транспортными средствами в режиме реального времени. Эти коллективные усилия выделяют глобальное влияние инноваций на автомобильной сцене, подчеркивая роль малых предприятий в формировании будущего транспортного сектора.