Энтузиаст решил проверить, сможет ли ИИ-бот решать капчи, и делать это дешевле, чем клик-фермы

Мэтт Бухнер исследовал возможность использования искусственного интеллекта для решения капч и сравнивал его с деятельностью клик-ферм. Его подход включал обучение модели на фотографиях города с помощью разбивки изображения на фрагменты, требующие идентификации объектов. Первая попытка обучения с небольшим набором данных не увенчалась успехом, поэтому он обратился к использованию уже обученной модели NVIDIA для распознавания светофоров.

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Бухнер арендовал видеокарту RTX 4000 Ada по более низкой цене, чем клик-фермы берут за аналогичную задачу. Это позволило ему решать капчи с заметной экономией. Важно отметить, что хотя его метод экономически выгоден, он требует создания алгоритмов для каждого типа капчи, в отличие от клик-ферм, которые обрабатывают различные виды капч.