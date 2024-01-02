Это заметил Блогер Кен Ширрифф

Обнаружены инициалы текущего генерального директора Intel, Пэта Гелсингера, на процессорах i386, разработанных почти 40 лет назад. Это был период, когда молодой инженер, тогда 24-летний Гелсингер, активно участвовал в конструировании процессоров. Блогер Кен Ширрифф обнаружил его инициалы на кремниевой матрице CPU, что стало уникальным случаем в истории. На каждом процессоре 386 было выгравировано послание молодого разработчика, что, вероятно, отражает его стремление оставить след в технологической истории.

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Следует отметить, что такие личные гравировки становились обычной практикой среди инженеров, но в данном случае это уникальное сообщение обнаружено на культовом процессоре, который играл ключевую роль в развитии вычислительных технологий.

Это открытие придаёт историческую ценность процессорам i386, которые выходили под именем 80386, а затем были переименованы в i386. Эти процессоры, созданные на узле 1,2 мкм и содержащие 275 000 транзисторов, были в своё время великим достижением. В контексте современных технологий, где процессоры содержат миллиарды транзисторов и производятся с использованием более тонких техпроцессов, обнаружение таких деталей на исторических процессорах приобретает особую ценность.

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Интересно, что Пэт Гелсингер, вспоминая прошлое в интервью 2008 года, упоминал, что появление i386 не вызвало фурора, а разработчиков критиковали за "экстравагантность". Возможно, его подпись на процессорах того времени стала своеобразным символом его стойкости и стремления к инновациям, которые сегодня привели его к руководству одной из крупнейших технологических компаний в мире.