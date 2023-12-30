Nubia открыла предзаказ на смартфон Red Magic 9 Pro в Великобритании, Европе и США и вместе с этим объявила глобальные цены на все версии смартфонов

Nubia представила новый смартфон Red Magic 9 Pro и начала принимать предварительные заказы в Великобритании, Европе и США. Глобальные цены на устройство варьируются в зависимости от модели: версия 12/256 ГБ доступна по предварительному заказу за $649 (по сравнению с китайской ценой $677), тогда как версия 16/512 ГБ с прозрачной крышкой предлагается за $799 ($846 в Китае).

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За предварительный заказ взимается символическая оплата в $1, и при оплате при поставке обещается скидка в $30. Возможно, эти ценовые различия связаны с учетом особенностей и требований различных рынков, и компания рассчитывает привлечь клиентов привлекательными предложениями.