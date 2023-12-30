Новинка обладает функциями сухой и влажной уборки, а также поддержкой ИИ-технологий, которые делают устройство практически полностью самостоятельным

Samsung представила новую модель робота-пылесоса, Bespoke Jet Bot Combo, объединяющего функции сухой и влажной уборки с передовыми технологиями искусственного интеллекта (ИИ). Одной из ключевых особенностей является функция Bespoke Jet Bot AI+, осуществляющая распознавание объектов через 3D-датчики. Робот анализирует территорию, выбирая оптимальный тип уборки на основе полученных данных.

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Не менее важной возможностью стало распознавание различных видов загрязнений. При обнаружении пятен робот возвращается на базу, подготавливает подушечки моющей швабры, затем возвращается к месту загрязнения для эффективной очистки. Этот процесс минимизирует вмешательство пользователя, обеспечивая автоматизацию и упрощение уборки.

Кроме того, робот обладает умением распознавать различные напольные покрытия, что не только позволяет выбирать подходящий режим уборки, но и предотвращает намокание ковров, поднимая моющие подушечки при необходимости. Значительное внимание уделено также функции самоочистки: подушечки швабры проходят автоматическую мойку, очистку паром и сушку.

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Ожидается, что подробности о Bespoke Jet Bot Combo будут представлены более подробно на предстоящей выставке CES 2024, подчеркивая перспективность и инновационность этой новой модели робота-пылесоса от Samsung.