Сейчас на сайте AMD указывается количество ядер Zen 4 и Zen 4C, но не тактовые частоты последних

AMD приняла решение улучшить ясность в спецификациях своих процессоров, объяснив дополнительные детали потребителям. На текущий момент на сайте AMD отражено количество ядер для архитектур Zen 4 и Zen 4C, но отсутствует информация о тактовых частотах Zen 4C и наличии NPU-блоков для обработки искусственного интеллекта. В ответ на это компания обещает в будущем предоставлять более полные данные в своих промоматериалах и обновлять спецификации для уже выпущенных процессоров.

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Однако, AMD подчеркнула, что не следует рассматривать ядра Zen 4C как "маломощные". Один из представителей компании подчеркнул, что архитектуры Zen 4C и E-core у Intel существенно отличаются, и поэтому нецелесообразно описывать их сходным образом. Гибридная архитектура AMD использует два различных типа ядер в некоторых моделях Ryzen 7000/8000, при этом их базовая архитектура одинакова, изменяясь лишь в параметрах тактовой частоты, кеша и энергопотребления. У Intel гибридная архитектура включает две разные архитектуры, с энергоэффективными ядрами, которые не поддерживают многопоточность.