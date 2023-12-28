На сайте китайского онлайн-ритейлера JD засветился ещё не анонсированный 100-дюймовый телевизор Sharp с продвинутыми техническими характеристиками

На сайте китайского онлайн-ритейлера JD обнаружена информация о предстоящем выпуске телевизора Sharp, официального анонса которого ещё не было. Это 100-дюймовое устройство нацелено на геймерскую аудиторию и обещает продвинутые технические характеристики.

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Одной из ключевых особенностей телевизора является его необычно высокая частота обновления в 288 Гц, что предназначено для обеспечения плавного игрового процесса. Система локальной подсветки, состоящая из 224 зон, должна улучшить контраст и качество HDR-картинки, поддерживаемой технологиями Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR10 и HLG.

Телевизор также обеспечивает поддержку технологий переменной частоты обновления (VRR) и автоматического режима с низкой задержкой (ALLM). Спецификации включают четырехъядерный процессор, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Порты HDMI 2.1 и акустическая система общей мощностью 60 Вт, включая сабвуфер, также присутствуют.

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Прошивка телевизора основана на Google TV. Ожидаемая цена этого устройства составляет 29 999 юаней (примерно $4300 США), а начало продаж запланировано на 31 декабря 2023 года, начиная с Китая. Все эти характеристики делают этот телевизор весьма привлекательным предложением для тех, кто ценит высококачественные игровые и развлекательные возможности.