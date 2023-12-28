Взлом Insomniac Games стал беспрецедентным в новейшей игровой индустрии случаем: геймеры играют в прототип консольного эксклюзива за годы до его релиза

Инцидент с взломом Insomniac Games и утечкой прототипа игры Wolverine вызвал необычную ситуацию в игровой индустрии. После того, как хакерская группа Rhysida взломала серверы компании и раскрыла конфиденциальные данные, геймеры оказались в состоянии играть в незавершенную версию консольного эксклюзива задолго до его предполагаемого релиза.

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Американский провайдер интернета Xfinity принял меры по борьбе с распространением украденного контента. Путем отслеживания абонентов, загрузивших утечку, провайдер отправляет им уведомления с требованием удалить файлы. Нарушителям угрожает отключение учетных записей, и эти действия провайдера выполняются совместно с поддержкой Sony.

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Это подчеркивает не только серьезность инцидента, но и растущую необходимость в защите авторских прав и контроле за цифровым распространением игрового контента.