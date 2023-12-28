Цель проекта — превратить Саудовскую Аравию в мировой центр игр и киберспорта к 2030 году

Компания Populous представила свои планы по строительству Qiddiya City Esports Arena в Саудовской Аравии. Этот масштабный проект нацелен не только на создание крупнейшей в мире киберспортивной арены, но и на превращение страны в мировой центр для игр и киберспорта к 2030 году.

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Арена, охватывающая 500 тысяч квадратных метров, не только представит собой современные площадки для проведения турниров, но также станет домом для штаб-квартир киберспортивных организаций и игровых компаний, а также обширной инфраструктурой для туризма – отелей, магазинов, ресторанов и клубов.

Новаторское использование неоновой подсветки фасада арены, реагирующей на события на сцене, обещает создать захватывающий визуальный опыт для посетителей. Компания также планирует установить рекордное количество видеоэкранов, что подчеркивает ее стремление к созданию передовой киберспортивной инфраструктуры.

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Важно отметить, что проект не ограничится только ролью спортивной арены. Он также будет служить учебным центром и центром медиапроизводства, что подчеркивает его комплексный вклад в развитие киберспорта и образования в регионе. Эта инициатива согласуется с стратегией лидеров Саудовской Аравии, направленной на диверсификацию экономики и переход от зависимости от нефтяной отрасли к развитию туризма.