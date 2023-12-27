Учёные из Андского университета в Чили разработали недорогой прототип системы очистки воздуха, в котором используются микроорганизмы для улавливания и разложения загрязняющих веществ

Ученые из Андского университета в Чили представили инновационный прототип системы очистки воздуха, основанный на использовании микроорганизмов для борьбы с загрязняющими веществами. Их исследование сосредоточено на эффективном удалении летучих органических соединений и полициклических ароматических углеводородов, часто встречающихся в строительных материалах и бытовых товарах. Этот метод демонстрирует высокую эффективность, достигая до 90%.

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Ключевой особенностью этой системы является использование гриба Fusarium solani и бактерии Rhodococcus erythropolis для создания микробной популяции. В течение восьми месяцев эксплуатации, тонкая плёнка с иммобилизованными бактериями и грибками не только сохраняла свою структуру, но и поддерживала фильтрационную эффективность на уровне 90%.

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Эта разработка представляет собой экологически дружественный и недорогой аналог фильтров НЕРА, преодолевая проблему накопления новых отходов на адсорбирующем веществе. Такой подход может иметь значительный потенциал в области улучшения качества воздуха в зданиях и снижения воздействия вредных веществ на здоровье человека.