Компания Periodic Audio выпустила, как она утверждает, самый маленький цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) с подключением по USB, способный воспроизводить аудио с разрешением до 32 бит / 768 кГц

Periodic Audio представила инновационный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) под названием Silicon, который, как утверждается, является самым компактным устройством в своем классе с возможностью воспроизведения аудио разрешением до 32 бит / 768 кГц. Это устройство, размером всего с треть батарейки АА и весом в 4 грамма, предоставляет потребителям возможность наслаждаться высококачественным звуком непосредственно с мобильных устройств.

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Корпус Silicon выполнен из анодированного алюминия, что обеспечивает легкость и прочность. На одном конце устройства расположен порт USB Type-C, а на другом — 3,5-мм разъем для наушников, что делает его универсальным для подключения к различным устройствам.

Неосмотря на свои миниатюрные размеры, в Silicon вмонтированы высокотехнологичные компоненты, включая ЦАП AK4377ECB и усилитель Semtech RT6863. Кроме того, он поддерживает аудиоформат DSD256, что добавляет в его функционал возможность воспроизведения высокоразрешенного звука.

Устройство, по словам производителя, способно обеспечивать непрерывную выходную мощность 153 мВт на канал при нагрузке в 32 Ом. Это сопровождается высоким отношением сигнал/шум в 125 дБ и минимальными общими гармоническими искажениями на уровне 0,0003%.

Несмотря на его высокотехнологичные характеристики, Silicon лишен элементов управления и светодиодов, что придает ему строгий и минималистичный внешний вид. Интерфейс пользователя спроектирован на абсолютном минимуме для удобства использования.

Помимо всего прочего, Silicon обещает широкую совместимость, поддерживая операционные системы Android, iOS, Windows, macOS и Linux.

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Это инновационное устройство уже доступно для предварительного заказа на платформе Indiegogo по стартовой цене от 129 долларов, что делает его доступным для широкого круга потребителей, желающих повысить качество аудио на своих мобильных устройствах.