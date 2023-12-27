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Исследователи из Токийского университета представили инновационный подход к созданию квантовых батарей, который может перевернуть представление о хранении энергии. Вместо традиционных этапов зарядки, они использовали квантовый эффект, известный как неопределённый причинный порядок (ICO). Этот эффект позволяет этапам зарядки функционировать одновременно, обходя привычную последовательность.
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В ходе лабораторного эксперимента с использованием лазеров, линз и зеркал, создающих крупномасштабную квантовую батарею, исследователи добились удивительного повышения эффективности и улучшения хранения энергии. Автор исследования, Юаньбо Чен, подчеркнул, что возможность заряжать устройства, изменяя правила времени, предоставляет перспективу создания более эффективных и мощных батарей.
Этот подход бросает вызов привычной линейной причинности и может стать ключевым шагом к разработке батарей нового поколения, способных революционизировать область хранения энергии.