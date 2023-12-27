Космический телескоп «Джеймс Уэбб» сфотографировал Уран, а также его кольца, луны, штормы и другие атмосферные особенности планеты, включая сезонную полярную шапку

В свежем космическом открытии, космический телескоп "Джеймс Уэбб" предоставил уникальные снимки планеты Уран, раскрывая ранее неизвестные детали её структуры. Эти визуальные данные охватывают не только саму планету, но и её кольца, луны и атмосферные особенности.

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Снимок демонстрирует яркость и разнообразие кольцевых структур вокруг Урана, включая таинственное "кольцо Зета". Визуализация также подчеркивает северную полярную облачную шапку, аналогичную белой капле, а также различные штормы, добавляя понимание в динамику атмосферы.

Особенно впечатляющим является обнаружение 14 из 27 спутников Урана на снимке, включая такие как Оберон, Титания и Миранда. Эти детали предоставляют бесценную информацию для исследования взаимодействия спутников и динамики их орбит.

Ученые также обратили внимание на яркие штормы в атмосфере Урана, подчеркивая интерес к изучению сезонных и метеорологических феноменов на этой далекой планете.

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Это открытие особенно значимо, учитывая, что Уран с его экстремальным наклонением оси вращения предоставляет уникальные сезонные условия в Солнечной системе. Этот взгляд на Уран от "Джеймс Уэбб" открывает новые перспективы для нашего понимания этой загадочной планеты и её места в космосе.