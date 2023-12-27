Китайская компания Naxeon готовит к выпуску электрический мотоцикл с лаконичным говорящим названием I AM

Naxeon, ведущий китайский производитель, анонсировал выпуск инновационного электрического мотоцикла, получившего название I AM. Это городское транспортное средство обещает стать не просто средством передвижения, а настоящим воплощением футуристического стиля и технологического прогресса.

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Дизайн I AM вдохновлен мини-байком Honda Grom, что добавляет элементы научной фантастики в его внешний вид. Особенностью мотоцикла является мощный двигатель, интегрированный в заднюю ступицу, способный разгонять ездока до впечатляющих 120 км/ч.

Электроцикл оснащен полутвердотельным аккумулятором ёмкостью 6,5 кВтч. Это обеспечивает впечатляющий запас хода от 120 до 182 км, делая его идеальным выбором для городских жителей. Уникальная система быстрой зарядки позволяет зарядить аккумулятор от 20% до 80% всего за 1,5 часа, обеспечивая удобство и эффективность использования.

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Начиная с весны 2024 года, Naxeon планирует предложить I AM на немецком рынке по цене $7970. В этом стратегическом шаге по освоению европейского сегмента компанию поддерживает E-Quilibrium, что обещает сделать запуск этого инновационного транспортного средства еще более успешным и удобным для потребителей.