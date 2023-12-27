Разработчикам удалось сломать устоявшийся стереотип, что электрические машины очень тяжёлые

Carice TC2 - это новаторский электромобиль, который сочетает в себе классическую эстетику и легкость с прогрессивными технологиями. Разработчики отошли от существующих стандартов, создав машину, не имеющую аналогов. Инспирацией послужили культовые автомобили, такие как Porsche 550 Spyder. Важно отметить, что TC2 не обладает современными технологиями безопасности, что призвано подчеркнуть удовольствие от классического вождения, где мастерство водителя играет ключевую роль.

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Под капотом автомобиля находится электродвигатель мощностью 56 лошадиных сил и аккумулятор ёмкостью 31,5 киловатт-часа. Эти характеристики позволяют преодолевать до 300 километров на одной зарядке. Но самым удивительным является общий вес всего 590 килограммов, что сломало стереотип о том, что электрические машины всегда тяжелые.

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Цена на Carice TC2 пока неизвестна, но автомобиль обещает предоставить уникальный и неповторимый опыт для любителей классических автомобилей и электромобилей.