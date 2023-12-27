Группа учёных из Германии и Великобритании работает над оцифровкой движений танцоров в ходе балетных представлений

В новом исследовании, ученые из Германии и Великобритании представили проект по оцифровке движений танцоров в ходе балетных представлений. Для этого они применяют инновационные нательные датчики, которые фиксируют каждое движение артистов. Полученные данные трансформируются в компьютерную графику, а затем дополняются комментариями, разъясняющими зрителям смысл танцевальных движений.

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Вдохновленные комиксами, где аннотации помогают передать мысли персонажей, ученые стремятся создать своего рода "функциональную грамматику танца". Это программное обеспечение планируется использовать для широкого круга зрителей, предоставляя визуальные подсказки и объяснения к профессиональным телодвижениям в балете, начиная с известных постановок, таких как "Щелкунчик".

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Более того, команда ученых намерена расширить применение этой технологии на анализ движений цирковых артистов. Представляется возможным использование полученных данных для создания анимации персонажей в компьютерных играх, что открывает новые перспективы в области развлечений и искусства. Этот проект не только поднимает вопросы технологических инноваций, но и предоставляет уникальные возможности для понимания и взаимодействия с мирами искусства.