Компания Fuell представила электрический велосипед Folld, название которого намекает на одну из его особенностей — возможность складываться

Компания Fuell анонсировала инновационный электрический велосипед под названием Folld, обладающий уникальной возможностью складывания, что делает его идеальным решением для обладателей ограниченного жилого пространства и автолюбителей, предпочитающих перевозить велосипед в автомобиле.

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Рама велосипеда выполнена из прочного алюминиевого сплава, обеспечивая легкий вес и прочность. На задней части предусмотрен функциональный багажник, способный выдерживать нагрузку до 10 кг, что придает модели дополнительную практичность.

Технические характеристики включают в себя цепную трансмиссию с 8-скоростной кассетой Shimano Altus, гидравлические дисковые тормоза Tektro HD-E 350 и устойчивые к различным дорожным условиям 20-дюймовые шины. Мощный электромотор на 750 Вт с аккумулятором емкостью 720 Втч, оснащенным ячейками Samsung, обеспечивает впечатляющую дальность до 110 км в экономичном режиме и до 48 км при максимальной загрузке.

Следует отметить, что скорость Folld ограничена до безопасных 32 км/ч. Вес велосипеда составляет 37,4 кг, и время зарядки аккумулятора занимает всего 6 часов. В комплект входит светодиодная фара и пластиковые крылья, что делает его готовым к использованию в различных условиях.

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Цена модели на официальном сайте компании составляет $2731, что включает в себя не только сам велосипед, но и дополнительные аксессуары для улучшенной безопасности и комфорта во время поездок.