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Nata15
«Игра в кальмара» приобретет видеоигру от Netflix
Онлайн-кинотеатр Netflix начал разработку мультиплеерной игры по мотивам «Игры в кальмара». Пока известно лишь то, что проходить испытания можно будет с друзьями, а некоторые головоломки будут вдохновлены событиями сериала

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Netflix в настоящее время активно работает над созданием мультиплеерной игры на основе своего популярного сериала "Игра в кальмара". Это заявление стало результатом внимательного наблюдения за реакцией зрителей на сериал, который получил мировое признание и широкую популярность.

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Онлайн-кинотеатр планирует внедрить в игру элементы коллективного взаимодействия, позволяя игрокам пройти испытания с друзьями. Головоломки в игре будут напоминать о ключевых событиях и элементах из сериала, что добавит аутентичности и привлечет поклонников.

Хотя подробности о геймплейе остаются пока неизвестными, этот проект, вероятно, будет частью стратегии Netflix по максимальному использованию популярности "Игры в кальмара". Он может стать не только продолжением медийного успеха сериала, но и способом привлечь новую аудиторию через интерактивный игровой опыт.

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Пока что нет точной информации о сроках релиза, но есть предположения, что Netflix стремится запустить игру ближе к выходу второго сезона сериала в 2024 году. Это решение позволит создать синергию между контентом сериала и игрой, что, вероятно, будет способствовать еще большему вовлечению зрителей и игроков в увлекательный мир "Игры в кальмара".

#новости #техника
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