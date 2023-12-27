Инженеры из японского Университета Тохоку разработали робота-пожарника «Летающий дракон», способного «левитировать» благодаря мощным управляемым струям воды

В японском Университете Тохоку инженеры представили инновационного робота-пожарника с необычным названием "Летающий дракон". Этот уникальный робот обладает способностью "левитировать" над пожарной зоной, используя мощные управляемые струи воды. Ключевой особенностью устройства является восьмерка управляемых струй, выходящих из передней и центральной частей робота, способных тушить пламя без необходимости приближения к опасной зоне.

реклама

Форсунки робота выдают воду со впечатляющей скоростью 6,6 литра в секунду и давлением до одного мегапаскаля. Это обеспечивает роботу возможность подняться на два метра над землей, что дополнительно повышает его эффективность в тушении пожаров. Важной особенностью является также четырехметровый пожарный шланг, способный изменять форму и автоматически подстраиваться под положение пламени.

В головной части робота установлены две камеры: обычная и тепловизионная, предоставляя точные данные о местоположении возгорания. Управление роботом осуществляется с помощью специального пульта, расположенного на подвижной тележке. Эта тележка соединена с пожарной машиной, оснащенной резервуаром для воды объемом 14 тысяч литров.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В ходе демонстрации робот продемонстрировал свою эффективность, быстро и успешно туша пламя всего за несколько минут. Тем не менее, разработчики признали, что конструкция требует некоторых улучшений, в частности, планируется расширение радиуса действия на более чем 10 метров. Эта инновационная технология открывает новые перспективы в области тушения пожаров и может стать значимым шагом в повышении безопасности при борьбе с огнем.