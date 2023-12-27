Самая яркая область туманности — IC 2948, которая, по мнению астрономов, отдалённо похожа на голову убегающей курицы, но это уже зависит от игр воображения

Европейская южная обсерватория представила удивительное изображение эмиссионной туманности IC 2944, известной как "Бегущий цыплёнок", полученное с использованием Очень большого телескопа (VLT). Эта туманность находится в созвездии Центавра, на расстоянии примерно 6,5 тысяч световых лет от Земли. Снимок был создан с помощью широкоугольной камеры OmegaCAM, установленной на VLT, и представляет собой изображение размером в 1,5 миллиарда пикселей, охватывающее область небес, эквивалентную 25 полным лунам.

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На фотографии выделяется яркая область IC 2948, которую астрономы сравнивают с головой убегающей курицы. Оттенки розового цвета, видимые на изображении, обусловлены молодыми звездами в туманности, ионизирующими окружающий водород.

В центре внимания также звезда Лямбда Центавра, которая, несмотря на свое видимое местоположение на снимке, на самом деле гораздо ближе к Земле, чем сама туманность.

Эмиссионные туманности Gum 39, 40 и 41 также заметны на фотографии, расположенные в различных участках небес. Эти явления связаны с активностью молодых звезд, излучающих ультрафиолетовое излучение и взаимодействующих с межзвездным газом.

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Общее изображение представляет собой значимое расширение наших знаний о космической красоте и процессах звездообразования в удаленных уголках Вселенной.