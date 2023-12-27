Дела польских мастеров ужасов из Bloober Team, похоже, идут в гору: студия не только готовит к выпуску ремейк Silent Hill 2, но и подписала контракт со Skybound Entertainment

Польская студия Bloober Team, известная своими работами в жанре ужасов, готовится к важным событиям. Во-первых, они заявили о работе над ремейком Silent Hill 2, что вызывает повышенный интерес у фанатов этой культовой серии. Во-вторых, студия заключила соглашение с известным Skybound Entertainment, ответственным за "Ходячих мертвецов". Данное партнерство намекает на разработку игры в этом увлекательном зомби-мире.

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Хотя подробности пока остаются скрытыми, объявление Bloober Team о сотрудничестве с компанией Роберта Киркмана и Дэвида Альперта стало объектом повышенного внимания. Эксперты считают, что следующий проект Bloober Team, вероятно, будет основан на популярной лицензии "Ходячих мертвецов". Это стратегическое решение использовать интеллектуальную собственность других компаний, а не создавать свою, может вызвать дискуссии в сообществе. Тем не менее, фанаты ужасов ожидают с нетерпением интригующую премьеру этих проектов в 2025 году.

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Стоит отметить, что игровые адаптации "Ходячих мертвецов" не всегда были успешными, среди них выделяются лишь серия от Telltale и VR-игра The Walking Dead: Saints and Sinners. Bloober Team, кажется, нацелены преодолеть эти трудности и предложить что-то уникальное в этом зомби-жанре.