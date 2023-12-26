Обсерватория NASA запечатлела с орбиты последствия извержения вулкана в трёх километрах к северо-востоку от города Грандавик в Исландии

Исследовательский спутник NOAA-20, принадлежащий NASA, зафиксировал недавнее извержение вулкана вблизи Грандавика, Исландия. На снимках, полученных радиометрами видимого инфракрасного изображения, наглядно представлены температурные изменения в регионе. Яркие участки указывают на активные потоки лавы, в то время как тёмные области могут представлять остывшую лаву или неактивные участки.

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Исландское метеорологическое бюро сообщило о позитивном прогнозе, подчеркивая, что это извержение характеризуется низким уровнем выбросов пепла, что смягчает потенциальные последствия для окружающей среды и здоровья. Говорится, что лава, продолжая течь, не представляет серьёзной угрозы для Грандавика, поскольку её направление несётся в сторону от города.

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В свете прогнозов, город Грандавик успешно эвакуировали, обеспечив безопасность его жителей. Подобные космические данные предоставляют уникальную возможность визуализировать и анализировать природные катастрофы, способствуя более эффективной подготовке и реагированию на подобные события.