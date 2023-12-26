Ещё до выхода дебютного трейлера GTA VI интернет заполонили конспирологические теории фанатов серии, которые искали намёки везде, где только можно

Геймеры, предвкушая выход трейлера GTA VI, внимательно изучили официальный арт, выявив несколько загадочных деталей. С помощью цветокоррекции они выделили странные образования в окне, преобразив их в абстрактную карту местности, хотя сравнение с утечками не привело к конкретным совпадениям.

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Замечено также использование тайного шифра в виде вариации шрифта Брайля на автомобиле главных персонажей. Путем сопоставления отверстий от пуль с расшифровкой английского Брайля была получена дата – сентябрь 2024 года. Фанаты предполагают, что это может быть дата выпуска нового трейлера, основываясь на редкости выпуска трейлеров Rockstar. Однако подтверждение данной теории остается под вопросом. Релиз GTA VI на игровых консолях, как ожидается, состоится только в 2025 году.