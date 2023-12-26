Новинка обещает внушительное время автономной работы и набор интерфейсов для решения разных задач

Lenovo анонсировала свой новый ноутбук-трансформер ThinkPad S2 Yoga 2023, предлагая пользователям уникальный опыт совмещения функциональности ноутбука и планшета. Основными изюминками этой модели являются разнообразные конфигурации, включающие процессоры от Intel и AMD.

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Устройство оснащено 13,3-дюймовым сенсорным дисплеем, который обладает разрешением 1920x1200 пикселей и поддерживает соотношение сторон 16:10. Такой формат экрана призван обеспечить комфортное использование в различных режимах, включая работу в качестве планшета. Вес ноутбука составляет всего 1,26 кг, что делает его легким и портативным решением для мобильных пользователей.

Аппаратная платформа ThinkPad S2 Yoga 2023 предлагает выбор между тремя процессорами: AMD Ryzen 5 7530U Pro, Intel Core i5-1335U или Intel Core i7-1355U. Эта гибкость позволяет пользователям подобрать конфигурацию, соответствующую их потребностям в производительности. Объем встроенного SSD-накопителя может быть 512 ГБ или 1 ТБ, а объем оперативной памяти – 16 или 32 ГБ, что дополнительно расширяет вариативность устройства.

Одним из ключевых преимуществ ноутбука является продолжительное время автономной работы, обеспечиваемое аккумулятором ёмкостью 46 Втч. Производитель утверждает, что это позволит ноутбуку проработать до 12,2 часов в режиме ожидания или до 8,8 часов при офисной деятельности, что делает его привлекательным для тех, кто ценит мобильность.

Ноутбук оборудован разнообразным набором интерфейсов, включая порты USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB Type-C, Thunderbolt 4 и HDMI 2.0, что обеспечивает удобство подключения различных устройств. Кроме того, присутствует встроенный сканер отпечатков пальцев для дополнительного уровня безопасности, а звуковая система с поддержкой технологии Dolby Audio обеспечивает высококачественное звучание.

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Стоимость ThinkPad S2 Yoga 2023 варьируется в зависимости от выбранной конфигурации. На рынке США цены начинаются от $812 за модель с AMD Ryzen 5 7530U Pro и 16/512 ГБ памяти и достигают $1260 за версию с Intel Core i7-1355U, 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD. Эта ценовая политика делает ноутбук доступным для широкого круга пользователей, предоставляя им возможность выбора оптимальной конфигурации в соответствии с их потребностями и бюджетом.