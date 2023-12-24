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Nata15
В RPG Sea of Stars сыграло 4 000 000 человек — большой триумф маленькой инди
Авторы буквально в шоке: заполучить такое признание в разрывной год, когда вышло множество признанных критиками и игроками продолжений известных AAA-франшиз, это буквально чудо

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Студия Sabotage, разработчик JRPG Sea of Stars, радостно объявила о феноменальном успехе своего проекта — более четырех миллионов геймеров опробовали игру. Учитывая огромную конкуренцию и выход множества продолжений крупных франшиз в тот же период, достижение таких высоких показателей стало для создателей настоящим сюрпризом.

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Исходный прогноз студии на продажи в 250 тысяч копий за год был превзойден впечатляющим образом уже за первую неделю после релиза. Это вызвало шок и радость у авторов, которые не ожидали столь быстрого и внушительного признания и восторженных отзывов от игрового сообщества.

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Игра Sea of Stars была высоко оценена как журналистами, так и обычными игроками, признавшими ее новым стандартом в жанре классических JRPG. Этот неожиданный успех подчеркивает непредсказуемость игровой индустрии и демонстрирует, что иногда даже небольшим студиям удается достичь внушительных результатов в короткие сроки.

#новости #техника
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