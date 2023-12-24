TECNO анонсировала выпуск нового смартфона SPARK 20 Pro+, ориентированного на молодёжную аудиторию

Компания TECNO анонсировала выход своего последнего продукта — смартфона SPARK 20 Pro+, нацеленного на молодую аудиторию. Гаджет оборудован изогнутым AMOLED-дисплеем с частотой обновления в 120 Гц и яркостью до 1000 нит. За производительность ответственен процессор MediaTek Helio G99.

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Программное обеспечение устройства базируется на прошивке HiOS, основанной на Android 14. К сожалению, точный объем оперативной памяти не уточнен, но предполагается, что он будет аналогичен модели SPARK 20 — 8 ГБ аппаратной и до 8 ГБ виртуальной памяти.

Одной из ярких особенностей стало применение текстуры под кожу на задней крышке устройства, что добавляет оригинальности в дизайне. Кроме того, камера SPARK 20 Pro+ обещает впечатлить — главный сенсор на 108 МП и фронтальная камера на 32 МП. Дополнительные характеристики пока не раскрыты.

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Официальная презентация смартфона запланирована на январь 2024 года, а цена на рынке Индии, по слухам, составит около $145. Этот аппарат обещает стать интересным вариантом для тех, кто ищет сочетание высоких технических характеристик и стильного дизайна.