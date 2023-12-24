Компания Xiaomi представила оригинальный набор из клавиатуры и мыши, приуроченный к 100-летию Disney

Xiaomi впечатляет последними новинками – набором периферийных устройств, посвященным 100-летию Disney. В этом наборе вы найдете не только клавиатуру и мышь, но и дополнительные аксессуары: коврик для мыши и подставку для смартфона. А возможность подключения двух устройств через один USB-порт добавляет удобства.

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Клавиатура обладает тонкими клавишами с эргономичной формой и минимальной длиной хода в 2,8 мм. Производитель обещает почти бесшумную работу, а оптимизированный механизм клавиши "пробел" обеспечивает точное срабатывание в любой точке. Мышь в комплекте оснащена микропереключателями TTC, обеспечивающими четкий звук щелчка.

Подключение к компьютеру осуществляется через общий USB-донгл с радиоканалом 2,4 ГГц. Оригинальная расцветка, вдохновленная героями "Истории игрушек", придает набору уникальный вид. В дополнение к этому в "юбилейный" набор включены коврик для мыши и подставка для смартфона, что делает его комплексным решением для фанатов.

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Цена этого ограниченного издания в Китае составляет 299 юаней (примерно $42), однако информации о доступности в других регионах пока нет. Данный комплект это не только функциональные устройства, но и коллекционный предмет для поклонников технологий и Disney.