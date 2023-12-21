Копилка слухов о предстоящих смартфонах серии Honor Magic6 пополнилась новой информацией

Свежие утечки о Honor Magic 6 раскрывают захватывающие детали предстоящего смартфона. Экран с технологией OLED, изогнутый по бокам и с частотой обновления ШИМ впечатляющих 3840 Гц, обещает непревзойденный визуальный опыт. Функция Oasis, направленная на защиту глаз, дополняет инновационные возможности дисплея.

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Мощность устройства обеспечивается процессором Snapdragon 8 Gen 3, что предвещает выдающуюся производительность. Емкий аккумулятор на 5800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт гарантирует продолжительную автономность.

Камерная система с тремя датчиками по 50 Мп, включая основной с OIS, сверхширокоугольный и "перископ", обещает качественные и разнообразные снимки. Выделенный чип безопасности, поддержка беспроводных док-станций и защита по стандарту IP68 придают устройству дополнительные функциональные возможности и надежность.

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Операционная система Android 14, с оболочкой Magic 8.0, добавляет новый пользовательский опыт. Новинка ожидается на презентации, запланированной, по слухам, на январь 2024 года. Этот смартфон обещает стать внушительным шагом вперед в мире мобильных технологий.