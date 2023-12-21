Компания LG объявила о готовящемся выпуске новых аудиосистем для фирменных телевизоров

LG объявила о предстоящем выпуске новых аудиосистем для своих телевизоров, включая флагманскую модель S95TR с продвинутыми возможностями, такими как автоматическая настройка звука под особенности комнаты. Системы обеспечивают беспроводное подключение и поддерживают технологию объёмного звучания DTS: X.

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Компактная модель SG10TY предлагает интеграцию с динамиками телевизора и управление через пульт ТВ. Эта аудиосистема обещает чёткий звук с центральным динамиком и возможность установки на стену.

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LG также анонсировала наушники TONE Free earbuds T90S с функцией отслеживания движений головы, объёмным звуком Dolby и активным шумоподавлением. Компания планирует представить эти и другие новинки на выставке CES 2024 в январе.