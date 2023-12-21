Бренд Nubia представил флагманский смартфон Nubia Z60 Ultra

Nubia Z60 Ultra, последний флагманский смартфон бренда Nubia, предлагает внушительный набор технических характеристик. Основой устройства является 6,8-дюймовый AMOLED-экран с высокой яркостью и частотой обновления 120 Гц. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 3, снабженном 6,000 мАч аккумулятором и поддержкой быстрой зарядки 80 Вт.

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Камерный модуль включает основной сенсор на 50 Мп, сверхширокоугольную оптику на 18 мм и зум-модуль на 85 мм, обеспечивая разнообразные опции фотосъемки. Аппарат также оборудован передней камерой на 12 Мп. Интересно, что внутри используются технологии Super Frame Stabilization и Game Space для оптимизации игрового опыта.

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Смартфон запускается на Android 14 с оболочкой MyOS, имеет защиту от воды и пыли IP68, что делает его устойчивым к экстремальным условиям. Представлен в нескольких расцветках, включая специальную версию Starry Night. Цены начинаются от $565 за базовую конфигурацию 12/256 ГБ и достигают $846 за версию с 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ накопителем.