На сайте одного из европейских онлайн-ритейлеров появилась подробная информация о готовящемся к выпуску бюджетном смартфоне Motorola G04

Новый смартфон Motorola G04, ожидаемый на европейском рынке, предоставляет потенциальным покупателям ряд усовершенствованных функций. Устройство предлагает 6,56-дюймовый IPS-экран с разрешением 1612x720 пикселей и высокой частотой обновления в 90 Гц, обеспечивая более плавный пользовательский опыт.

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Производитель выбрал для смартфона чип Unisoc T606, который работает вместе с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенного накопителя, обеспечивая приемлемую производительность и хранилище для пользователей с ограниченным бюджетом.

Однако настоящий акцент сделан на энергетической эффективности устройства благодаря аккумулятору на 5000 мАч, поддерживающему зарядку мощностью 10 Вт. Это обещает продолжительное время автономной работы, что является привлекательным фактором для пользователей, активно использующих свои устройства.

В области фотографии смартфон оборудован 16-мегапиксельной основной камерой на тыльной стороне и 5-мегапиксельным селфи-модулем спереди. С учетом бокового сканера отпечатков пальцев, устройство предлагает дополнительные опции безопасности и удобства в использовании.

Операционная система Android 14 с оболочкой MY UX обеспечивает современный пользовательский интерфейс и функциональность. Цветовые варианты корпуса – оранжевый, чёрный, синий и зелёный – позволяют пользователям выбирать среди стильных вариантов.

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Согласно информации от ритейлера, цена устройства составит $140, что делает его привлекательным выбором для бюджетного сегмента. Однако точная дата выпуска пока не объявлена, что оставляет потенциальных покупателей в ожидании официального анонса.