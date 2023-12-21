Компания Samsung представила сенсоры камер ISOCELL Vizion 63D и Vizion 931

Samsung анонсировала два инновационных сенсора – ISOCELL Vizion 63D и Vizion 931 – предназначенных для применения в роботах и XR-устройствах. ISOCELL Vizion 63D выделяется технологией iToF, позволяющей создавать трехмерные карты пространства. Этот сенсор способен измерять расстояние до объектов на расстоянии до 10 метров и распознавать лица при разрешении VGA. Уникальность заключается в использовании инфракрасного (ИК) освещения, позволяющего определить глубину каждого пикселя.

реклама

ISOCELL Vizion 931, с фокусом на XR-гарнитурах, оборудован глобальным затвором, что предотвращает появление шлейфов при съемке быстро движущихся объектов. С разрешением 0,4 Мп и дополнительными технологиями FDTI и BST, этот сенсор оптимизирован для распознавания глаз и движений лиц, радужной оболочки глаза и отслеживания движений рук.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Производители электроники уже приступили к тестированию новинок, и хотя детали коммерческого выпуска устройств на их основе пока не раскрыты, эти сенсоры обещают перевернуть возможности восприятия окружающей среды и взаимодействия с технологическими устройствами в ряде отраслей.