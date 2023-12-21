Redkey W13 способен не только убрать мусор с пола, но и вымыть его, а после работы достаточно просто включить функцию самоочистки пылесоса

В мире бытовой техники будет обновление: Redkey W13 – пылесос нового поколения, который не только эффективно убирает пыль, но и обладает функциональностью, способной удивить даже опытных пользователей.

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Одной из впечатляющих особенностей этой модели является её универсальность. Пылесос не ограничивается лишь всасыванием пыли с пола – он способен также выполнять влажную уборку. Система подачи чистой воды на моторизированную щётку и моментальный её сбор после уборки обеспечивают чистоту без разводов.

Кроме того, Redkey W13 оборудован функцией самоочистки, предотвращая необходимость ручной очистки после каждого использования. Просто установите пылесос на док-станцию и активируйте процесс нажатием кнопки на ручке – щётка и другие компоненты будут мгновенно очищены, а горячий воздух осушит устройство, исключая появление неприятных запахов и бактерий.

Сила всасывания впечатляющих 17 500 Па и мощность 200 Вт гарантируют эффективное удаление загрязнений. Несмотря на сниженную цену, около 21000 рублей, данная модель предоставляет возможности, сопоставимые с традиционными проводными аналогами.

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Аккумулятор, обеспечивающий 45 минут беспрерывной работы, сделает уборку до 200 квадратных метров максимально удобной. Круглый экран в режиме реального времени отображает уровень заряда и активный режим работы, предоставляя пользователю максимальный контроль над процессом уборки. Все эти инновации делают Redkey W13 не просто пылесосом, а современным универсальным устройством для поддержания чистоты в доме.