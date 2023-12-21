С момента запуска Epic Games Store прошло более пяти лет

После запуска Epic Games Store, с которого прошло уже 5 лет, глава компании, Тим Суини, предоставил интервью The Verge, где рассказал о некоторых ключевых моментах. Согласно его заявлению, ежемесячное количество пользователей магазина достигло внушительных 80 миллионов, что приближается к показателям гиганта отрасли, Steam, с его 120 миллионами пользователей. Заметным моментом стало также утверждение о том, что одновременное количество игроков в Fortnite превышает аналогичные цифры всех игр на Steam в совокупности.

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Однако в контексте финансовых результатов Epic Games Store имеет неопределенность. Суини не рассказал о финансовой устойчивости магазина, который, как стало известно из других источников, продолжает приносить убытки. В этот период Steam, напротив, прогнозирует значительную прибыль в 2023 году, превышающую $8 миллионов, не включая доходы от таких популярных игр, как CS:GO и Dota 2. Таким образом, несмотря на конкуренцию в численности пользователей, финансовая сторона вопроса представляется вызовом для Epic Games Store, требующим внимания и стратегического планирования в будущем.