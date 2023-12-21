Недавний инсайд о переходе флагманов Samsung на камеры Sony получил неожиданное продолжение

Последний отчет о флагманах Samsung Galaxy S25 добавляет неожиданный поворот к ранее сообщенной информации. Инсайдер с ником Tech_Reve утверждает, что компания решила сохранить привычную практику использования своих собственных камер в этих устройствах, отклонив предполагаемое переключение на камеры Sony.

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Согласно утечке, Galaxy S25 и его Plus-версия будут оснащены основным сенсором ISOCELL GN3 разрешением 50 Мп, который был представлен в 2021 году. Однако, на момент релиза этих смартфонов сенсору уже будет четыре года. Подробности о других камерах устройств не раскрываются.

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Важно отметить, что технические характеристики смартфонов находятся только на бумаге, они могут подвергнуться изменениям к моменту официального анонса. Компания Samsung пока не прокомментировала эти утечки. Это создает дополнительный интерес в ожидании того, какие инновации представит производитель для своих флагманов.