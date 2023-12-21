Незадолго до ожидаемой премьеры новинки портал Windows Report опубликовал её рендеры и технические характеристики

HP готовится представить свой новый продукт — игровой ноутбук HP Omen Transcend 14, который, судя по опубликованным рендерам и техническим характеристикам, обещает стать впечатляющим игровым устройством.

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Начнем с экрана. Ноутбук оснащен 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880x1800 пикселей, обновлением до 120 Гц, HDR и временем отклика 0,2 мс. Эти параметры делают изображение ярким, четким и подчеркивают его игровые возможности.

Внутри HP Omen Transcend 14 обещает максимальную производительность. В его конфигурации можно ожидать 16-ядерный процессор Intel Core Ultra 9 185H и мощную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4070 с 8 ГБ видеопамяти. Это предоставит пользователям широкие возможности для запуска современных игр с высокими требованиями к графике.

Оперативная память также не остается в тени, с максимальным объемом LPDDR5X до 32 ГБ, обеспечивая быструю и эффективную работу системы. А хранение данных будет обеспечено NVMe-накопителем с интерфейсом PCIe Gen4 и щедрым объемом 2 ТБ. Кроме того, встроенные компоненты, такие как веб-камера на 1080p и динамики с объемным звуком DTS:X, подчеркивают фокус HP на качественном мультимедийном опыте.

Ноутбук также обещает разнообразие интерфейсов, включая порты Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen2 Type-C и HDMI 2.1, что делает его универсальным для подключения различных устройств. Следует отметить, что автономность — не последнее достоинство. С батареей емкостью 71 Вт/ч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 140 Вт, HP Omen Transcend 14 обещает до 11,5 часов работы, что делает его подходящим для игровых сессий без подключения к сети.

Внешний вид также на высоте: доступные цвета корпуса — чёрный и белый, придают устройству стильный и современный вид. Вес 1637 г и компактные размеры (313 x 233,5 x 17,99 мм) делают его переносимым и удобным в использовании.

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Насчет цены пока нет информации, но предполагается, что она будет анонсирована на предстоящей выставке CES 2024, где и ожидается официальная презентация этого обещающего игрового ноутбука.