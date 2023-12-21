Компания объявила, что уже 21 декабря нельзя будет заказать или купить умные часы Ultra 2 и Watch Series 9 на домашнем рынке

Apple приняла решение прекратить продажи двух своих умных часов, Ultra 2 и Watch Series 9, на американском рынке, исходя из уведомления Комиссии по международной торговле (ITC). Это связано с решением ITC о запрете продаж устройств из-за предполагаемого нарушения патента, принадлежащего компании Masimo.

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Masimo, производитель медицинских устройств, утверждает, что Apple нарушила их патент при разработке пульсоксиметра для измерения уровня кислорода в крови, который встроен в умные часы Ultra 2 и Watch Series 9.

Существует возможность, что президент США может воспользоваться правом вето до 25 декабря, что может предотвратить вступление в силу запрета. Тем не менее, Apple уже предпринимает шаги по внесению изменений в прошивку часов, чтобы соответствовать патентам и избежать юридических последствий.

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Судебная тяжба между Masimo и Apple началась три года назад, после того как Masimo обвинила Apple в нарушении патентов и переманивании сотрудников, предложив свои технологии для умных часов еще в 2013 году. Сделка не состоялась, но обвинения привели к долгосрочному юридическому противостоянию между компаниями.