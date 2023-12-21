Заодно источник рассказал, какие конкретно параметры можно будет изменить с его помощью

Китайский инсайдер, опубликовал пост в социальной сети Weibo, рассказывающий о предстоящем смартфоне Sony Xperia PRO. Согласно его сообщению, данный гаджет будет обладать уникальной особенностью — возможностью ручной настройки параметров объектива с использованием специального кольца, расположенного на задней панели устройства. Это кольцо, в свою очередь, предоставит пользователю возможность регулировать диафрагму, зум и фокусировку камеры. При этом сообщается, что общий дизайн задней панели останется без изменений, но основной объектив будет окружен вращающимся кольцом.

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Инсайдер утверждает, что имеет представление о дизайне новой серии Pro, где вращающееся кольцо разделяет различные камерные модули, и оно также будет использоваться для ручной настройки параметров. Он подчеркивает возможность вручную регулировать диафрагму, фокусировку и зум. Важным моментом является упоминание ограничений в бесступенчатой регулировке диафрагмы, предположительно сохраняя текущие значения (только f/2.0 и f/4.0).

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Эти нововведения делают предстоящий Sony Xperia PRO ожидаемым выпуском, который, по слухам, ожидается в 2024 году.