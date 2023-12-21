Каталог мониторов пополнили две новые модели серии MyView. Помимо высокого разрешения, их особенностью стал расширенный набор программных функций

Компания LG объявила о выпуске двух новых моделей мониторов, MyView 32SR83U и 32SR70U, предназначенных для работы и развлечений.

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Обе модели оснащены 32-дюймовыми IPS-дисплеями с разрешением 4K. Частота обновления составляет 60 Гц, а цветовое пространство DCI-P3 охватывает 95%.

Отличительной чертой является использование прошивки webOS 23, позволяющей превратить монитор в мультимедийный моноблок без необходимости подключения к ПК. Есть возможность просмотра онлайн-контента без использования компьютера.

Присутствует поддержка трансляции изображения с мобильных устройств через Apple AirPlay 2 и Miracast, а также bluetooth-модуль для подключения беспроводных наушников. Наличие порта USB Type-C, который помимо передачи изображения с ноутбука, поддерживает зарядку аккумулятора по протоколу Power Delivery, совершенствует данные модели.

MyView 32SR83U и 32SR70U будут доступны для покупки в Южной Корее с 27 декабря. Цены будут в диапазоне $537 для MyView 32SR70U и $576 для MyView 32SR83U. Информации о доступности мониторов в других регионах компания пока не предоставила.

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Эти инновационные мониторы сочетают в себе высокое разрешение с удобством использования в различных сценариях, делая их привлекательным решением для потребителей, ищущих комбинированный опыт работы и развлечений.