После презентации HyperOS в сети начали распространять информацию, что эта прошивка только для китайского рынка, а в остальном мире Xiaomi продолжит выпускать MIUI

Xiaomi официально опровергла распространяющуюся в сети информацию о том, что прошивка HyperOS предназначена исключительно для китайского рынка. Вместо этого компания объявила о намерении глобально развернуть данную прошивку. Согласно представленной информации, первыми вне Китая HyperOS получат владельцы следующих моделей устройств: Xiaomi 13, Pro и Ultra, Xiaomi 13T и Pro, Xiaomi Pad 6, а также Redmi Note 12, Note 12S и POCO F5. План распространения обновлений предусматривает поэтапное внедрение, начиная с первого квартала 2024 года. Компания планирует объявить о поддержке дополнительных моделей позднее.

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Одновременно важно подчеркнуть, что Xiaomi не будет обновлять устройства до HyperOS, если у них разблокирован загрузчик.