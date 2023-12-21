Он получит новейший процессор Exynos 1480 с графикой Xclipse 530 на базе AMD RDNA2

Samsung Galaxy A55 представляет собой передовое устройство, оснащенное новейшим процессором Exynos 1480 и графикой Xclipse 530, разработанной на базе технологии AMD RDNA2. Производительность этого смартфона была подвергнута тестированию в Geekbench, где в одноядерном тесте он достиг впечатляющих 1180 баллов, а в многоядерном – 3536 баллов. В сравнении с предыдущей моделью Galaxy A54, эти результаты свидетельствуют о заметном улучшении.

реклама

Согласно ранним утечкам, Exynos 1480 включает в себя 8 ядер: четыре высокопроизводительных с тактовой частотой 2,75 ГГц и четыре энергоэффективных с тактовой частотой 2,05 ГГц. Графическая часть представлена Xclipse 530, что предполагает значительный прирост производительности по сравнению с предыдущей графикой ARM Mali.

Помимо улучшенных характеристик процессора и графики, Galaxy A55 предлагает внушительные параметры дисплея: 6,5-дюймовый OLED-экран с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Тыльная камера оборудована 50-мегапиксельным датчиком, что обещает высококачественные снимки. Зарядка мощностью 25 Вт дополняет пакет возможностей, обеспечивая эффективное зарядное решение.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Эти технические новшества делают Galaxy A55 привлекательным выбором для тех, кто ценит высокую производительность и передовые технологии в сегменте среднебюджетных смартфонов.