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Samsung Galaxy A55 представляет собой передовое устройство, оснащенное новейшим процессором Exynos 1480 и графикой Xclipse 530, разработанной на базе технологии AMD RDNA2. Производительность этого смартфона была подвергнута тестированию в Geekbench, где в одноядерном тесте он достиг впечатляющих 1180 баллов, а в многоядерном – 3536 баллов. В сравнении с предыдущей моделью Galaxy A54, эти результаты свидетельствуют о заметном улучшении.
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Согласно ранним утечкам, Exynos 1480 включает в себя 8 ядер: четыре высокопроизводительных с тактовой частотой 2,75 ГГц и четыре энергоэффективных с тактовой частотой 2,05 ГГц. Графическая часть представлена Xclipse 530, что предполагает значительный прирост производительности по сравнению с предыдущей графикой ARM Mali.
Помимо улучшенных характеристик процессора и графики, Galaxy A55 предлагает внушительные параметры дисплея: 6,5-дюймовый OLED-экран с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Тыльная камера оборудована 50-мегапиксельным датчиком, что обещает высококачественные снимки. Зарядка мощностью 25 Вт дополняет пакет возможностей, обеспечивая эффективное зарядное решение.
Эти технические новшества делают Galaxy A55 привлекательным выбором для тех, кто ценит высокую производительность и передовые технологии в сегменте среднебюджетных смартфонов.