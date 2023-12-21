Спустя месяц после китайского релиза бренд Nubia объявил о глобальном выходе Red Magic 9 Pro — первого и пока что единственного полноценного игрового смартфона на базе новейшего процессора Snapdragon 8 Gen 3

Бренд Nubia объявил о мировом выпуске игрового смартфона Red Magic 9 Pro, оснащенного новейшим процессором Snapdragon 8 Gen 3, всего через месяц после его китайского релиза. Стоит заметить, что производитель смог удивительным образом сохранить невысокую цену на глобальном рынке, следуя успешной стратегии, примененной в Китае.

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Особенности этого устройства включают "плоский" дизайн без выступающих камер и экран с тонкими рамками, а также отсутствие отверстий, так как фронтальная камера ловко скрыта под матрицей. 6,8-дюймовый дисплей предлагает разрешение 2480х1116 пикселей, яркость до 1600 нит и частоту обновления 120 Гц. Внутри устройства установлены процессор Snapdragon 8 Gen 3, оперативная память LPDDR5X, накопитель UFS 4.0 и масштабный аккумулятор ёмкостью 6500 мАч, поддерживающий 80-ваттную зарядку, обеспечивающую полную зарядку за 35 минут.

Среди заметных характеристик стоит выделить встроенный кулер, RGB-подсветку, сенсорные триггеры для управления в играх, 3,5-мм разъём для наушников и быстрый порт USB 3.2 Gen 1. Основная камера, оснащенная оптической стабилизацией изображений, имеет разрешение 50 мегапикселей.

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Интересно, что цены на устройство остаются доступными: версия с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной стоит €649, в то время как модель с 16 ГБ RAM и 512 ГБ встроенной памяти предлагается по цене €799. В Китае аналогичные модификации доступны за примерно $677 и $733 соответственно. Предварительные заказы начнут приниматься с 27 декабря, а начало продаж запланировано на 3 января.