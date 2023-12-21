Публика долго спекулировала о причинах его увольнения из собственной компании. Камия решил приоткрыть завесу тайны

В октябре произошло значительное событие – Хидеки Камия, творец множества успешных игр и блокбастеров за последние три десятилетия, объявил о своем уходе из PlatinumGames. Он разъяснил причины своего решения в ходе беседы с IGN, подчеркнув, что ему не нравится текущее направление развития студии.

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Согласно дизайнеру, игры являются искусством, а не лишь средством приносить прибыль. Именно поэтому он принял решение расстаться с коллегами и покинуть компанию. Важно отметить, что это не означает разрыва отношений: Камии удалось сохранить дружеские связи с высшим руководством, и он выразил сожаление о том, что больше не сможет работать со своей командой.

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После ухода из PlatinumGames Хидеки Камия столкнулся с годичным периодом, в течение которого ему запрещено работать в игровой индустрии. Однако у него уже есть концепции для будущих проектов, а пока он намерен провести время в качестве YouTube-блогера.