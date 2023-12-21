Авторы рассказали, как заполучить его себе в коллекцию

MiHoYo, китайская студия, приготовила приятный сюрприз для поклонников игры Honkai: Star Rail. В связи с выпуском патча 1.6, включающего в себя новых персонажей и задания, разработчики обещают подарить всем игрокам пятизвёздочного героя – доктора Рацио. Для того чтобы завладеть этим персонажем, необходимо успешно завершить сюжетную ветку под названием "Момент вселенского спокойствия" до выпуска патча 2.1.

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Это предложение стало результатом триумфа студии в категории "Лучшая мобильная игра" на The Game Awards 2023, а также успешного года, отмеченного в App Store и Google Play. Подобные инициативы укрепляют связь между разработчиками и игровым сообществом, придавая игре дополнительное значение и заинтересованность со стороны игроков. Студия также поздравила всех фанатов с этим замечательным событием и пожелала удачи в новых героических подвигах!